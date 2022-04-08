國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，卻遭黨主席朱立倫勸退，還挨批民調低「很弱」等語。然昨有一份最新民調顯示，羅以37%支持度勝過陳時中的35.8%，引起藍 營部份人士討論與關注。對此，羅辦主任楊植斗表示「民調起起伏伏，都能拿來參考」，強調黨中央應將潛在的候選人都納入民調，才能讓國民黨贏回桃園

根據民調機構「城市調查」最新民調，在對上代表民進黨的陳時中時，國民黨桃園市長可能的參選人支持度如下：羅智強支持度37%、陳35.8%、尚未考慮27.1%；魯明哲32%、陳32.2%、尚未考慮35.7%；萬美玲21.2%、陳時中35.1%；呂玉玲15.2%、陳34.3%。此民調調查時間為，4月6日下午5時至4月7日中午12時30分，調查人群的居住地北桃園佔 49.3%、南桃園佔50.2%。

對此，楊植斗7日在臉書發文回應，即便黨中央宣布民調排除羅智強，但仍有滾動式的民調在處理中，「城市調查」約兩周就會做一次網路民調，一開始羅的排名大約落在2至3名之間，但在昨日6日凌晨宣布參選後，首次打贏了陳時中。

楊植斗坦言：「還是那句話，民調起起伏伏，都能拿來參考。」他建議黨中央將潛在的候選人都納入民調，才能讓國民黨贏回桃園，替桃園帶來新氣象丶好建設。此文獲得超過2500個讚、超過240則留言，迴響熱烈。