今天大聯盟例行賽正式開打！效力守護者隊的我國好手張育成以先發二壘手身分上場，這已經是他連2季都擔任開幕戰先發，期望能延續熱身賽火燙手感，可惜今天沒有揮出任何安打，並苦吞2次三振，最後守護者以1：3敗給皇家，由於例行賽會重新統計數據，目前張育成的打擊率「歸零」。

Yu Chang era begins ✊ https://t.co/hbi4AWElff — Joseph Moss (@Chill_Joe) April 7, 2022

今天張育成面對皇家擔任先發第6棒二壘手，連2季都擔任開幕戰先發創下台灣野手第1人紀錄，去年他是擔綱一壘手。可惜這場比賽他表現不佳，總計4打數0安打吞下2次三振，2局上首打席敲出左外野飛球遭接殺、5局上擊出中外野飛球出局、6局上在2人出局滿壘時被三振、9局上再吞三振。

這場比賽皇家派出鳳還巢的38歲「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)先發，總計投5.2局被敲5安打失1分，有1次三振1次保送，自責分率1.59，其中兩度封鎖張育成，可惜4局被剛簽長約的J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)敲出二壘安打失1分，最後無緣勝投，但還是繳出優質先發表現。

It's Zack Greinke timepic.twitter.com/qoehOs6X6F — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) April 7, 2022

守護者沒意外派前美聯賽揚獎投手比柏(Shane Bieber)先發投球，今天他狀況也不差，投4.2局被敲3安打失1分，送出4次三振無保送，自責分率1.93，但守護者第三任投手麥肯錫(Triston McKenzie)失2分承擔敗投。而今天和張育成同樣吞下4支0的是捕手海吉斯(Austin Hedges)，希望他們能盡快調整回來！