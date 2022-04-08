金管會公布上市櫃公司公告申報2021年財報概況，扣除第一上市櫃及未如期出具的5家上市櫃公司，合計營收3.99兆元、年增達5.66兆元或16.56％，稅前淨利5.22兆元、年增達2.19兆元或72.17％，雙創近10年高點。

證期局副局長高晶萍表示，互億(6172)因會計師終止委任、無法出具2021年第三季財報，股票已在去年11月18日停止買賣，由於仍無法找到合適的簽證會計師，此次為第二次未如期申報。若公司未能在5月17日前完成補申報，最快將在6月26日下市。

金管會統計，不含第一上市的上市公司去年營收37.32兆元、年增16.5％，稅前淨利4.91兆元、年增達74.69％。不含第一上櫃的上櫃公司去年營收2.58兆元、年增17.33％，稅前淨利3134億元、年增達40.48％，均創近10年高點。

高晶萍表示，上市公司去年獲利成長，主因航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊、終端銷售持續成長，供需失衡使運價維持高檔。半導體業因疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，以及金融保險業受惠資本市場熱絡及授信餘額增加。

至於上櫃公司去年獲利成長，主因半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長、產品價量俱增。電子零組件業係因下游PCB產業及被動元件等訂單需求回升、且前年基期較低，鋼鐵工業則受惠國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲。

而未如期出具財報的5家上市櫃公司，高晶萍指出，中福(1435)及樂士(1529)已在6日經證交所書面審查且補公告，股票可維持交易。台開(2841)因不動產估價作業未完備、永利(8080)因近期自檢調取回資料啟動財報編制，財報難產使得股票暫停交易。