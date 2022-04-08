又有客人在大賣場出現脫序舉動？有民眾在好市多驚見一對年輕情侶，女方直接坐在手推車內讓男友推著購物，讓他看傻眼直呼：「巨嬰來了！」這對情侶的誇張行徑在網路上曝光立刻引起大家唾棄。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，可見一對情侶在逛好市多，男生推著手推車在看肉品，手推車內除了放置購物商品、食物以外，還載著一名女子，以蹲姿乘坐，還拿著手機拍攝推著她男友，完全陷入2人的甜蜜世界，不受周遭的眼光影響。

原PO嘲諷女子的行為簡直是無行為能力的嬰兒，照片曝光引起網友熱議，大家紛紛表示「胎哥鬼，鞋子也不知踩過多少髒東西」、「好可憐哦，長那麼大了還不會走路，還要爸爸推」、「沒品，這麼大了」、「到底是以為這樣多浪漫？」、「每次看到這種，都在想他們不覺得丟臉嗎？」。

大家的砲火相當猛烈，有些網友則抱著看笑話的心態開玩笑說「這是商品嗎？原來COSTCO有賣女友？」、「先生，大型商品請放在推車下方以免商品損壞唷」、「愛情是盲目的」、「他們其實是手推車耐用度測試秘密客」、「美式賣場供特殊人士使用之推車」、「有捐款資料嗎？應該是有什麼難言之隱才沒錢買輪椅，真的很可憐我們幫一把讓社會更溫暖」。