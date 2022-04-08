通告藝人蘿莉塔2020年6月看到臉書好友PO文爆料「邱淑貞接班人」李沐晴「和我丈夫睡覺」，在下方留言處跟著罵「跟妳說她其它婊婊的事」，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴。台北地院3月10日開庭，蘿莉塔否認犯罪，供稱自己有證據且經查證；李沐晴則表示，自己已被傷害得夠深了，希望對方拿出證據。台北地方法院昨（7）日再度開庭，蘿莉塔控李沐晴潑髒水，檢察官則認為蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，因此請求從重量刑，全案將於5月12宣判。

檢方起訴指出，蘿莉塔（本名李晨菲）2020年6月26日，看到臉書好友分享上述內容，於是以私人臉書帳號「Lolita Lee」在下方留言：「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊…」經李沐晴提告，北檢認為，蘿莉塔留言內容僅涉及私德，與公益無關，內容足以毀損李沐晴名譽，2021年7月將蘿莉塔起訴。

過去開庭時，蘿莉塔承認留言是她所寫，但自己沒有誹謗李沐晴，並表示手上握有很多證據，這些內容都是她親身經歷。至於李沐晴則表示，自己為此被傷害得已經夠深，既然蘿莉塔一直說有證據，就希望對方能拿出來，她確定自己真的沒做過，沒發生的事就是沒發生。

李沐晴在instagram三連發質疑對方。（圖／李沐晴instagram）

檢察官則表示從對話紀錄來看蘿莉塔明知道沒有發生什麼，卻還是對當事人咄咄逼人，扭曲事實，甚至當庭羞辱當事人，痛批蘿莉塔其心惡劣，建議法官從重量刑。

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