被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)3月合併營收同步回升，其中國巨3月合併營收為106.25億元，月增14.9%，禾伸堂3月合併營收為14.73億元，月增20.36%。

由於3月的工作天數已回復正常，且利基型市場需求穩健，加上國巨於1月合併奇力新，3月合併營收達106.25億元，月增14.9%，年增21.8%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為301.29億元，較上季增加17.3%，並較去年同期增加26.9%，為單季歷史次高。

禾伸堂自結3月合併營收約14.73億元，較上月增加20.36%，較去年同期減少8.03%，累計第1季合併營收約43.16億元，較去年同期減少2.09%。

展望第2季，國巨表示，由於全球疫情及國際局勢持續緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，公司將密切關注市場的供需狀況，並配置最適當產能以因應客戶端的需求。