「突然飛來一輛轎車落在鐵軌上和我們相對，煞車根本來不及。」台鐵列車長及駕駛對昨(7日)深夜發生在嘉義水上鄉一輛轎車高速飛越一公尺高的柵欄，衝進鐵軌遭區間車撞擊的台鐵意外事故，在警訊時仍不敢置信竟然會遇上如此離譜的意外事故。

根據描述，當時台鐵區間車正好要行經台一線275公里處水上路段平交道前，如然間一輛黑色轎車就飛越柵欄，直接撞進鐵軌，整輛車剛好卡在鐵軌上，車頭與正要行駛而來的台鐵區間車正面相對。

當時區間車已經距離轎車幾十公尺，駕駛目擊[這一個突然飛來的龐然大物根本無法反應，即使立刻進行煞車，但只能眼睜睜瞬間撞上，也因此行了數百公遠。造成40歲蘇姓轎車駕駛慘死車內，由於撞擊力道驚人，轎車車體變形扭曲，被輾成一團廢鐵。

根據調查，台南蘇姓男子昨晚11點多獨自駕車出門往嘉義市，沿台一線北上經約257公里處，疑似為閃避1輛迴轉轎車撞上路樹後，轎車飛越約1公尺高鐵道護欄，掉在鐵路軌道上，不巧與迎面而來台鐵南下區間車碰撞。事發時列車上約有30名乘客，台鐵調派區間車接駁他們到嘉義車站並展開救援，凌晨3點左右清空現場後，在變形車內發現已明顯死亡的蘇姓男子，將由檢警相驗。