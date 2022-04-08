嘉義縣水上鄉台一線275公里一處平交道，7日深夜發生轎車飛越柵欄遭台鐵區間車撞擊的嚴重事故，40歲的蘇姓駕駛疑似車速太快要閃避迴轉車輛，撞上路旁分隔島及路樹，轎車飛越１尺高的護欄跌落鐵軌，遭行經的區間車當場輾斃，現場事故影片曝光，相當駭人。

從曝光影片中可見，40歲蘇姓駕駛，高速行經台一線275公里水上段時，車速過快，當時同向車道正好有一輛車要切入內線，蘇男疑似來不及閃避，急速右偏撞上分隔島及路樹，整輛車騰空飛起，竟然眼睜睜消失在夜空，接著飛越１公尺高的護欄，掉落前方鐵軌上，被迎面而來的台鐵區間車撞上，由於撞擊力道非常大，車輛幾乎全毀，卡在台鐵列車下，蘇姓駕駛經救出後已明顯死亡。

警方檢視行車紀錄器調查，疑似蘇姓男子的黑色轎車高速行駛，為閃避同向1輛車從加油站駛出，一路切往內側車道要迴轉，轎車當下緊急往右偏，撞上分隔島及路樹後，飛起180度旋轉翻越柵欄到鐵軌上。

據了解，住在台南蘇姓男子於昨（7日）晚間11時許，從台南住處出發前往嘉義市，整輛車摔落鐵軌後，直接和迎面而來台鐵南下區間車碰撞，拖行超過400公尺，當時列車上約有30名乘客，台鐵調派區間車接駁他們到嘉義車站並展開救援，警消人員歷經３個半小時的搶救，才將蘇男的遺體從在變形車內抬出，將由檢警相驗，詳細事故原因有待釐清。