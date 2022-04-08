國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭，黨秘書長黃健庭6日指出，地方說羅很弱，所以排除提名。對此，羅智強表示，自己發起一百萬Tik Tok粉絲選桃園市長的新行動，「證明強不弱」，今天粉絲已經破萬，這可算是彌足珍貴的正能量。

羅智強今（8日）在臉書發文表示，自己昨天早上發起的「Tik Tok一百萬，證明強不弱」，原本8000粉絲，一天時間現在已經12500粉絲，成長50%，增加了4000粉絲，在無數煩心事中，這也可算是彌足珍貴的正能量。

羅智強直言，雖然離100萬的目標還很遙遠，但是總是一個好的開始，還記他在2016年許下臉書百萬粉絲這個願望，也大概花了3年時間達成，人生真正的精采，都是從挑戰不可能開始。

對於使用Tik Tok遭到某些綠營人士來「抹紅」，羅智強表示，自己用的是國際版的Tik Tok，不是大陸版的抖音，如果綠營人士認為使用國際版Tik Tok，還是有資安疑慮，是賣台的行為，那也很好，反正現在執政的是民進黨，就敦請民進黨立法禁Tik Tok，自己也絕對會遵守法律關閉Tik Tok。

文末，羅智強稱，自己會繼續努力，朝百萬Tik Tok前進，「不要忘了在Tik Tok上搜尋羅智強，關注後，每個影片都去按個讚哦」。