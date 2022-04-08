台灣昨增382例本土，雙北198例就佔了半數。對此，醫師沈政男說，新北確診數雖然還是很多，但其實有略為下降，且靠著強力匡列疫調，已將Rt值壓到趨近於1，台北反而最讓人擔心，因為他是目前唯一呈現「指數型增加」的縣市，如果不盡快遏止，單日確診數恐怕會很快單獨破千例。

沈政男昨在臉書上發文說，新北7日新增111例本土，比起6日的115例略為下降。新北目前Rt值約1.9，這是從三月中算起，若只看近7天，Rt值已趨近於1。只要把Rt值壓下來，新增曲線就會漸趨平坦。事實上，若不是新北強力匡列隔離，診數恐增上千人。而現在做疫調與匡列已不是為了清零，而是要把Rt壓到1，現在若不壓，等新增變多後就會越難壓，一旦過了疫調臨界點，Rt值就會飆升，然後一去不回。

沈政男表示，台北目前最讓他擔心，因為7日新增87例確診，其中58例疫調中或感染源不明，估計Rt值為2.3，明顯呈現「指數型增加」。而現在就只有台北的新增曲線呈現「指數型增加」，如果不盡快遏止，恐很快就單獨破千例。

沈政男指出，台北除了持續匡列與疫調外，也須提升社區篩檢量能，趕緊地毯式篩檢，若有困難，也可用家用快篩幫忙。接下來各縣市須嚴防雙北，尤其是台北的疫情蔓延過去。3月17日至今已三周，雙北以外縣市證明疫情是可控，就只有雙北因為境外滲漏與複雜群聚較多，使得Rt值壓不下來。

沈政男坦言，高雄當然也有些令人擔心，但與台北不同，雖然新增59例確診，但多是複雜群聚衍生來的，並不是境外滲漏，而這樣的群聚是可控的。台灣突增300多例確診，給人快失控的感覺，但每個縣市拆開來看，就會發現多數的疫情是可控的。

沈政男也建議說，雙北以外的縣市應調整防疫手段，要因地制宜，不必跟隨雙北，因為每個縣市的疫情狀況不同。如果其他縣市可以守住，那就有機會幫雙北圍堵，只要大家再多挺一陣子，不讓疫情失控，境外滲漏就會減少，雙北疫情也會更好處理。