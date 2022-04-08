財團法人彭明敏文教基金會今證實，民進黨大老彭明敏今清晨過世，享耆壽98歲。

粉專「財團法人彭明敏文教基金會」今在其臉書發文表示，彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。

彭明敏1923年8月15日出生於台中大甲，1964年發表「台灣自救宣言」遭判刑8年，後雖經特赦，但為躲避情治單位監控而變裝逃往海外20多年。

下文為彭明敏在《絕筆集》自序中，對自己的自述：

老而繼續寫文章，會有一種思慮，有浮雲似的在腦內一角閃過去，這會不會成為我最後的文章，這浮雲愈老愈濃，但仍然寫了不少短篇文章出版。總稱為「絕筆集」，雖似有矛盾，意思是到了這年紀，每次執筆都有絕筆的感覺。

我後半生毫無準備而突入中文世界，講、聽、寫都要重新來，已無從自基礎打起，只有訴諸土法，動員英中、法日、日英等字典，聽別人對話，廣播、電視、電影，凡能入手的刊物、雜誌、書籍統統閱讀，不論清濁一概消化。

至於「國語」，勉強講帶有中國四方方言音調的各種「台灣國語」（要看你跟誰學國語），聽外省人講他們地方音調的國語也馬馬虎虎聽得懂。作文就不同了，怎麼寫都擺脫不了日文文法和措辭。戰後當時台大法學院院長人事不穩定，常常換人，最後薩孟武院長來後才較穩定。

薩先生他的大名，我們都第一次聽到，也完全不知道他的來歷。他曾留學日本，很了解哪些是日本頂尖學校，驚聞劉慶瑞和我是日本第三高等學校畢業，也考進日本東京帝國大學，感嘆「只有日本的教育制度能夠產生這種人才」。他對我們非常愛護，愛護的方法就是鼓勵（殆乎要求）我們寫論文在法學院的論文集出版，他說你們盡量寫日式中文，我可以替你們修改。如此，我們就把原稿交給他，數日後他還給我們，滿紙修改，有時用毛筆，面目全非。包括文法、章節按排、措辭、文字。我們再清抄一次。發現面對滿身瘡痍的原稿，清心淨神，個個字抄寫是作文進步的最佳辦法。

我現在能夠寫流利的中文，完全歸功於薩孟武先生的指導。以近百歲滿腔的感激感動，謹將此書貢獻給薩孟武先生。

嚴格說來，此「序」，才是真正的絕筆。

在奧運中，台灣選手不管名稱如何，跟全世界各國選手代表們公開、平等、公平、國際的競爭中，如此加強台灣住民對本土的認同。中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受一九六四年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為我絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。

中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受一九六四年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為我絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」