臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，遭黨主席朱立倫勸退，引發藍營紛爭。朱7日直言，「我自己堅持一個立場，我無私無我，愛怎麼批評就怎麼批評」，並強調羅去不受歡迎的地方強爭絕非好事。但這段話卻讓惹火大批藍營支持者，認為此話充滿本位主義與自我中心，更有人直言繼續下去「真的徹底完了」。

針對桃園市長之亂，朱立倫7日表示，「我自己堅持一個立場，我無私無我，愛怎麼批評就怎麼批評。」朱更對羅智強喊話，人家歡迎你的地方，去的話就是強將，今天能夠歡迎你的地方，能夠願意去為黨打仗，這都是非常好的事情；如果不歡迎的地方，跟人家強爭，那不是好事。

媒體人朱凱翔隨後在其臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉發此消息，獲得超過3200個讚與超過600則留言，網路迴響熱烈。

網友紛紛表示：「『我自己堅持一個立場，我無私無我』，一開頭又我」、「這句話充滿本位主義，讓人反感」、「很自我中心的發言」、「我真的無言 」、「不歡迎就搗蛋嗎？真的好團結喔」、「真的徹底完了」、「再這樣下去，2022、2024都不用玩了」。