長榮自從宣布減資後股價跌跌不休，昨日跌到128.5元波段低點，值得關注的是，台驊今年3月16日才以平均價151.31元出清其長榮股票，昨日公布陸續回補長榮1500張，總計投資1.9275億元，每股平均價格約128.5元，此公告一出網友們紛紛表示「訊號來了，又要開船囉」，認為台驊重新買回長榮，顯示該公司認為目前股價夠低才會抄底。

台驊昨日公告，從去年5月13日至今年4月7日累計取得長榮海運2600張，每股平均價格124.24元、交易總額逾3.23億元，期間陸續進出買賣，3月16日出清手中最後2000張長榮持股，均價151.31元；此後又陸續回補長榮股票達1500張，金額1.9275億元，每股平均價格約128.5元，持股比率0.03％。台驊對此表示，會重新買進長榮持股，是因為股價合理了。

網友們紛紛指出，「訊號來了，又要開船囉」、「台驊進場讓散戶知道底部到了」、「賣高買低怎麼輸」、「看到底部了」、「上船上船」、「高賣低買，賺爛」、「反向加碼，綿延不絕」、「老船長又買回長榮了，投資價值浮現」、「地板價出來了」、「顏董（台驊投控董事長顏益財）上次被罵以後說找好時機買回，也算有做到」、「顏董高歌離席，回來撿特價船票」、「超強，低買高賣，不愧最了解航運的男人」。

除了台驊外，中環也在昨日公告，在今年3月17日至4月7日取得長榮海運2380張持股，平均價格136.63元，取得總金額逾3.25億元。截至目前中環累計持有長榮海運3693張、金額逾5.18億元，持股比例0.07％。

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