南韓49歲影后全道嬿（全度妍），出道多年憑著自然又精湛演技與清新的氣質備受大眾喜愛，也因此曾拿下6做青龍獎影后寶座，演技備受肯定。而近日正在趕拍電影《Kill Boksoon》的她，竟傳出發生意外，因頭部撕裂傷也緊急送往醫院縫合，使電影拍攝被迫中斷。

根據韓國媒體的綜合報導，有電影界的相關人士透露，近期全道嬿前往郊區劇場拍攝電影《Kill Boksoon》的場景時，頭部意外遭到撞擊造成頭部撕裂傷，劇組緊急將她送往醫院進行縫合，而現場工作人員只能緊急暫停所有拍攝，也開始討論是否請替身上場，以及更改拍攝行程。

不過，有消息指出全道嬿傷勢已無大礙，目前已在5日回到劇組繼續拍攝。而相關人士透露，全道嬿的傷勢雖沒有太嚴重，但因為是主要演員，因此意外發生當時現場所有人都被嚇壞，緊急將她送醫，在醫生建議下全道嬿也在休息幾日後回到劇組繼續拍攝。

全道嬿所屬經紀公司「Management SOO」隨後也對外發表聲明，透露「全道嬿發生意外後，劇組第一時間就將她送上救護車前往醫院急診，在醫院裡也進行了治療與詳細的檢查，雖然檢查結果沒有任何異常，但為了演員的身心狀態，還是調整了拍攝日程，很抱歉讓大家擔心」。

全道嬿過去曾以廣告模特兒身分出道，後來開始拍攝電視劇及電影，並在2007年憑著電影《密陽》奪下「第60屆坎城影展」最佳女演員及多項電影大獎，成功打開星路成為家喻戶曉的女星，之後又在《布拉格戀人》、《下女》、《人間失格》等多部夯劇中演出，使她人氣不斷攀升。