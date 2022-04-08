張惠妹睽違7年重返小巨蛋，一連開唱12場，吸引近13萬粉絲朝聖，不過昨（7日）接獲相關單位通知，指4月3日演唱會有確診者足跡，立即安排全面清消，阿妹男友Sam也在社群網站PO出兩支快篩試劑照片，引起網友熱議。

Sam曬出兩支快篩試劑照片，經紀人陳鎮川否認是阿妹的。（sam_modx5 IG）

張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，先是遇上本土疫情炸鍋，沒想到又傳出包廂觀眾全程未戴口罩，還在裡面喝酒，接著又有網友爆料朋友快篩陽性，卻決定看完演唱會再去醫院，雖無法確定其真實性，但引發網友怒火砲轟太自私，馬上tag防疫指揮官陳時中，要求1922趕快派人介入調查，不然「萬一有人確診，演唱會還要開嗎」。

北捷昨(7日)證實張惠妹3日演唱會有確診者足跡，因為沒有演出活動，已再次全面清消，主辦單位也緊急發出聲明，強調台北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後，都會進行全面大規模消毒，阿妹男友Sam則在社群網站PO出兩支快篩試劑的照片，結果皆為陰性，讓外界好奇這是否為阿妹的快篩試劑？根據《ETtoday》報導，經紀人陳鎮川否認，強調阿妹會跟團隊一起快篩，至於她的心情是否受影響？陳鎮川表示會和團隊解決，不會打擾她。

張惠妹演唱會製作團隊，立即公布八項加強防疫重點，包括430位人員將一起做篩檢，確認陰性才能進入場館，原本安排阿妹和樂手進入觀眾席同樂的環節，也宣布取消，確保所有人都能在最安全的情況下欣賞演唱會。

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此外，也更動演唱會節目內容，取消張惠妹和樂手走進觀眾席表演環節，

不少人擔心演唱會恐釀群聚