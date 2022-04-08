男星李政穎曾演出夯劇《意難忘》、《娘家》、《夜市人生》等，是本土劇熟面孔，加上外型俊俏挺拔，因此征服眾多婆婆媽媽的心，是名符其實的「本土劇男神」，而曾與本土劇女神韓瑜有過一段情的他，已很長一段時間沒出現在螢光幕前，如今理由曝光，李政穎原來是企業家富二代，淡出演藝圈是因為回家接班。

畢業於美國哥倫比亞電影學院的李政穎，不僅是圈內數一數二的高材生，他還是企業家富二代，李政穎自拍完大愛劇場《阿良的歸白人生》後，就沒再接戲，已消失在螢光幕前約2年時間，理由是他返回宜蘭老家，幫忙爸爸的建築事業，還笑稱自己其實是「老人家富二代」，因為返鄉的生活很無聊，他忙工作之外，就是看書、運動、陪家人，還受到爸爸影響開始鑽研佛教，一度心生出家的念頭。

最終李政穎發現，很多事情不必出家也能做到，因此打消念頭，坦言如今變得清心寡慾很多，而45歲的他，在接掌家業的同時，又有了新身分，據《自由時報》報導，他如今一邊為接掌家業而學習著，看見宜蘭高鐵站已定案，因此看好故鄉的潛力，於是抓住機會選了縣政府、台鐵車站附近卡位做土地開發，透露希望2036完工前，能賺到退休金。

李政穎也透露了接掌家業的契機，主要是因為爸爸76歲已上了年紀，不希望他太操勞，所以這幾年才開始認真跟爸爸學習並投入建案，近年都忙著談生意、監工，表示雖然有營造商幫忙監督工程，但身為投資者也得負監管責任，因此根本沒時間回去拍戲。