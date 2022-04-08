屏東縣萬丹泥火山今天清晨約5點多噴發，距離上次噴發在2021年10月14日，時隔半年火山再度噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，這次噴發地點在皇源聖殿旁，已經通報相關單位拉起封鎖線。

陳玉意在臉書貼出影片，在皇源聖殿的宮廟旁，泥火山大概噴1、2公尺高，並且不斷冒著白煙，房屋黃色的牆被噴得漆黑一片，滿地厚實的泥漿一波又一波往低處擴散，逐漸向一旁綠油油的稻田流去。

陳玉意說，事隔半年，灣內泥火山在今天清晨5、6點再度爆發，雖然泥漿是溫性的，對人體不會造成威脅，不過這次噴發地點直接噴在民宅旁邊，不僅建築物遭波及，一旁的水稻田也遭殃，心疼農民們的心又要淌血了。而第一時間民眾幫忙將泥漿疏導到排水溝，以免侵入農田，並且通報相關單位拉起封鎖線。

上次的噴發口也是位於皇源聖殿旁，為洪秀賞所有，而他家也就在宮廟旁邊，洪秀賞笑稱，每次泥火山噴發就會有人來看，他還遇過從台中來的，看來泥火山噴發真的很有魅力，不過他提醒不要看著平平的泥漿道路以為很安全，一不小心就會陷進去。