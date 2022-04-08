儘管「忍者龜」韋斯布魯克目前打算執行下個球季與湖人的4700萬美元合約，不過湖人早已打算想辦法把他交易出去，目前看來出現一點曙光，根據《紐約時報》資深記者史坦8日爆料，黃蜂開始產生招募韋斯布魯克興趣，原因是老闆喬丹很喜歡韋少。

經過這個球季的「測試」，韋斯布魯克的球風很明顯無法跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩大湖人球星融合在一起，就算他交出場均18.5分、7.4籃板及7.1助攻的數據，他的投籃命中率過低與失誤過多問題仍然無解，湖人當然必須想辦法把他交易出去。

史坦表示，目前黃蜂「帥哥射手」海沃德才走完4年1.2億美元合約的一半，傷痛問題卻讓他本季只打49場，洛席爾也在下季開始執行4年9700萬美元合約的第一年，假如黃蜂拿出海沃德與洛席爾當作交易籌碼，或許可以匹配上韋斯布魯克的合約。

畢竟喬丹從未掩飾過自己對於韋斯布魯克的喜愛程度，韋斯布魯克長年以來也是喬丹牌球鞋的專屬代言人，喬丹會想把韋斯布魯克弄來黃蜂，並非只是說說而已，問題還是黃蜂要提出怎樣的交易條件，才有辦法真正吸引湖人把韋少交易給他們。