「2022黑面琵鷺全球同步普查」的成果顯示，全球黑面琵鷺族群已來到6162隻，其中在台灣共記錄到3824隻。（台南鳥會郭東輝攝／林良齊台北傳真）

黑面琵鷺全球數量持續上升！「2022黑面琵鷺全球同步普查」的成果顯示，全球黑面琵鷺族群已來到6162隻，其中在台灣共記錄到3824隻，再次創下歷史新高紀錄，其中嘉義地區的黑面琵鷺數量成長最為明顯，而過去不常有黑面琵鷺度冬的縣市如桃園、花蓮、臺東等，今年也都發現有零星個體度冬，顯示黑面琵鷺數量不只上升，度冬範圍也明顯持續擴張。

「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會所發起，每年定期於一月召集各國調查員協力同步調查，台灣是黑面琵鷺最重要的度冬地，由中華民國野鳥學會負責統籌。

2022年全球普查於1月8日至9日期間進行，全球數量持續突破紀錄，共調查到6162隻黑面琵鷺，整體相較2021年大幅增加940隻，其中台灣是成長幅度最明顯的地區，全臺共調查3824隻，超過全球總數6成，相較去年增加692隻，族群數量保持上升的趨勢，更持續三年刷新歷史最大量紀錄。

此次普查也是首次13個縣市皆記錄有黑面琵鷺，今年在台南、嘉義、高雄、雲林、屏東、金門及宜蘭外，也在台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地都同時有1至5隻不等的度冬個體，總共13個縣市都有記錄到黑面琵鷺，是同步普查有史以來首次的紀錄。

鳥會指出，今年最特殊的現象，莫過於往年不常有黑面琵鷺度冬的縣市，今年卻同時有許多零星個體度冬，破除「零鴨蛋」的魔咒，讓各地調查員也非常的驚喜，例如台東是首次普查當日記錄到黑面琵鷺，桃園、彰化、花蓮也是普查期間未有紀錄多年。從零到有，從少變多，種種跡象皆證實黑面琵鷺在台灣的度冬範圍越來越擴散。