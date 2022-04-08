台中市府7日宣布即日起高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學， 教育局今日早上指出，於前一天出發辦校外教學的兩所學校566名師生，昨晚回到台中接受快篩結果均為陰性，另335名師生將於今晚返回後接受快篩。

國內本土疫情確診案例持續飆高，為保護師生健康，台中市教育局於昨日早上緊急宣布4月30日之前，高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學，但有兩所學校已於6日出發辦校外教學。

教育局指出，兩所學校包括大里區一所國小赴高雄、台南辦戶外教學，共251名師生；另一所為國立高職學校到南投進行校外教學，第1梯次共315名師生，昨晚回到台中做快篩，566名師生皆為陰性。

該所國立高職學校第2梯次共335名師生，將於今晚回到台中後接受快篩。教育局強調，12歲以下學生未打疫苗，12到17歲學生則未打第三季，防疫力較弱，站在保護師生立場，4月7至30日暫停高中職以下學校的畢業旅行、戶外教學，後續將視疫情狀況，再判斷是否延後或調整。