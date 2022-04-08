湖人前天輸給太陽，確定失去附加賽資格，無緣進入季後賽，頓時讓隊內成員的去留成為熱議話題，尤其是本季剛加盟的韋斯布魯克(Russell Westbrook)，幾天前他率先表態自己計畫留在湖人陣中，但能否成真很難說。而今天則傳出新消息，知名記者史坦(Marc Stein)透露湖人不排除用延伸條款裁掉他。
史坦發文透露湖人與韋斯布魯克的未來可能性，文內說道：「湖人並沒排除透過延伸條款與韋斯布魯克分道揚鑣， 若湖人這樣做了，延伸條款會讓他下季球員選項轉為球隊未來三年薪資空間每年約1500萬美元佔比，能讓湖人薪資離開奢侈稅區，且更容易留下將成自由球員的蒙克(Malik Monk)。」
說到延伸條款，湖人2018年曾用此方式裁掉鄧恩(Luol Deng)，而目前不在聯盟的他竟能領到比安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)都高的薪水，去年夏天鄧恩薪水是湖人全隊排名第6球員，他的大約將於本季結清，最後一筆年薪是500萬美元(約台幣1.4億)。
若湖人真要用延伸條款裁掉韋斯布魯克，那可說是相當大膽的決定，因為韋斯布魯克約1500萬美元可說是鄧恩的三倍之多，而且未來三年湖人恐怕也無法大有作為。韋斯布魯克今年夏天擁有4700萬美元球員選項，他先前受訪時仍表示希望留在陣中，他說：「這是我的計畫，但沒有任何事會被承諾。」
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