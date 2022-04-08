投資人重新評估聯準會收緊貨幣政策和對抗通膨揚升的最新計畫，以及在惠普大漲、防禦型股票勁揚與特斯拉、微軟、輝瑞拉尾盤帶動下，周四美股在連跌兩天後反彈。

盤中美股呈現連跌三天的態勢，道指一度跌逾300點，標普500指數一度跌0.69%，那斯達克指數曾下挫逾1.4%，因投資人對更加鷹派的聯準會和烏克蘭戰爭仍感擔憂，成長股進一步走跌。

★主要指數

道瓊指數上漲87.06點或0.25%，收在34,583.57點。

標普500指數收漲19.06點或0.43%，為4,500.21點。

那斯達克指數上漲8.48點或0.06%，收在13,897.30點。

費城半導體指數上漲3.48點或0.11%，為3,197.44點。

★消息

聯準會周三公布3月會議記錄，內容顯示儘管俄烏戰爭促使聯準會在2018年以來的首次升息時最終仍選擇了安全牌，只調升基準利率25基點，但聯準會官員普遍同意在未來的數次會議升息50基點，以及最快自5月開始縮減資產負債表，每月縮減上限為950億美元。目前交易員認為聯準會在5月會議升息50個基點的可能性為88.9%。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，烏克蘭已經向莫斯科提交一份和平協議草案，其中包含烏方「無法接受」的內容。

美國參議院表決通過取消俄羅斯「最惠國」貿易地位和禁止進口俄羅斯石油的議案。

聯合國大會周四以93票同意、24票反對與58票棄權，表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。

美國商務部周四以違反美國出口管制為由，對俄羅斯航空（Aeroflot）、藍色航空（Azur Air）和烏塔航空（UTair）祭出臨時禁令。

政策立場向來偏向鷹派的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）對美國高漲的通膨再度表達擔憂，他表示，儘管抵押貸款利率和政府公債殖利率已經上揚，但聯準會在對抗通膨上仍然落後，他並主張到今年晚些時候，央行的短期政策利率應該從目前的介於0.25%～0.5%升至約3.5%。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有表決權。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四發表相對鴿派的談話。波斯提克表示，我認為我們讓政策接近「中性」立場是非常合適的，但我們需要謹慎行事。埃文斯表示，我相信我們可以達到「中性」水準，但我們不一定要超出我們需要去的地方那麼遠。埃文斯和波斯提克此前都曾表態對升息50基點抱持開放態度。

聯準會和其他央行將加快收緊政策的預期發酵，美國債息飆升。美國公債2年與10年的利差擴大，交易員正緊盯聯準會縮表計畫的速度和範圍。美國10年期債息上漲3.8個基點，報2.647%；2年期債息跌4.5個基點，為2.457%。2年/10年期債息差達到18.72個基點。本周以來，2年/10年期利差擴大近27個基點，創下2013年6月來單周新高。上周這檔債息曲線曾一度「倒掛」，使投資人擔心美國經濟可能在一兩年內陷入衰退。

由銀行股下周打頭陣，美股即將進入第一季財報發布期。根據Refinitiv的I/B/E/S數據，分析師平均預期標普500指數成分股第一季獲利年增6.4%，較去年第四季的增長逾30%大幅放緩。

美國勞工部周四公布，上周（截至4月2日）初次請領失業給付人數周減5000人，為16.6萬人，少於市場預期的20萬人，並創下近54年來新低，顯示美國勞動力市場仍然吃緊，僱主正努力留住員工，這也可能導致通膨居高不下。

房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期抵押貸款利率升至4.72%，創下2018年12月以來新高。