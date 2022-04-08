★分析

Bright Trading LLC交易員Dennis Dick表示，我們不知道烏克蘭問題會如何落幕，我們也不知道這個立場鷹派的聯準會將如何影響經濟，我們不知道他們能否引領經濟達成軟著陸，這導致市場陷入震盪，現在市場變化無常，如果你跟著趨勢走，你將迷失在這個市場裡。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，短期內市場已經有點偏向下行，交易員開始做一些多頭布局、回補一些空頭部位，過去兩周市場流動性相對較低，導致上下波動更容易放大。

金融服務公司iCapital Network首席投資策略師Anastasia Amoroso表示，投資人仍然意識到聯準會的鷹派立場尚未達到最高峰，對於他們想採取更多措施控制通膨，我們寧可更謹慎也不要冒進。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，隨著我們進入財報季的高峰期，我認為市場波動將非常顯著，我們可能看到擊敗市場最樂觀預期的強勁業績，但對未來12個月的財測可能轉為疲弱。

★類股

標普500指數11大類股中，醫療類股漲1.85%、能源股漲1.36%，漲幅最大，具防禦概念的必需消費類股上漲1.18%，排名第三。地產股收跌0.86%，表現最差。科技股和非必需消費品等成長概念股小漲，分別收高0.23%和0.39%。通訊服務股跌0.73%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，微軟收漲0.62%、特斯拉漲1.10%，為標普500指數和那斯達克指數帶來提振。蘋果收漲0.18%、亞馬遜跌0.61%、Alphabet跌0.48%、Meta跌0.16%、網飛跌1.68%。

主要晶片股方面，應材收漲2.57%，表現最佳；輝達收跌0.82%，跌幅最大。其他漲跌溫和，德儀收漲0.20%、超微漲0.05%、英特爾漲0.04%、高通收跌0.04%、恩智浦跌0.63%、美光跌0.68%。

默克（Merck）上漲2.15%，在道瓊指數成分股中漲幅最大；Visa跌1.31%，在道指中表現最弱。

★焦點股

輝瑞（Pfizer）勁揚4.3%，收在55.16美元，助標普500指數反攻。該公司宣布將斥資5.25億美元收購私人公司ReViral Ltd.，為這家製藥巨頭在不到半年時間內進行的第二筆收購案，以擴大其藥品組合。

個人電腦、印表機製造大廠惠普公司（HP Inc）獲「股神」巴菲特旗下投資公司入股11%，股價大漲14.75%，收在40.06美元。

好市多（Costco Wholesale）3月銷售額激增，股價上漲4%，收在608.05美元。

美國航空集團、達美航空、西南航空和聯合航空公司跌幅介於1.6%～3.1%，巴克萊銀行警告近期油價上漲恐衝擊航空業首季獲利表現。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。

台積電ADR跌0.65%，收在100.52美元，換算台股價格為579.56元。

聯電ADR跌1.26%，報8.60美元，換算台股價格為49.58元。

日月光ADR跌1.00%，為6.93美元，換算台股價格為99.89元。

中華電信ADR跌0.43%，收在44.31美元，換算台股價格為127.74元。