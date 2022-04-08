《基金》元大特選台灣綠能報酬指數 准發ETN 09:312022/04/08 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准元大證券申報發行「元大特選台灣綠能報酬指數指數投資證券」，追蹤指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠色能源報酬指數」，共發行4億單位，每單位發行價格5元，發行總額20億元。 證期局指出，「元大特選台灣綠能報酬指數指數投資證券」發行後將於證交所掛牌，投資人於買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。 統一IC設計臺灣N 3月31日掛牌上市 元大證投資先生APP 獲碳足跡認證 #特選 #報酬指數 #指數投資證券 #元大 #台灣綠能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大證券 王義明出任總經理 04:102022/04/01 證券．權證 統一IC設計臺灣ETN 今掛牌上市 12:042022/03/31 財經 統一特選臺灣IC設計ETN 聚焦新護國神山群 16:462022/04/07 財經 統一IC設計臺灣N 明上市 04:102022/03/30 證券．權證 《基金》統一IC設計臺灣ETN明上市 主打3優勢 10:282022/03/30 財經 元大金 攜手客戶響應低碳經濟 04:102022/04/06 投資理財 元大證券高層人事新布局 黃王將合力強化國內外業務分工 19:022022/03/31 財經 統一漲升股利150N 5/3起終止櫃檯買賣 18:022022/03/30 財經 震盪買氣旺 0056受益人數衝破60萬人 12:452022/04/06 財經 統一IC設計臺灣N 前景樂觀 04:102022/04/08 證券．權證 元大證人事調整 總座黃維誠轉任副董 18:322022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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