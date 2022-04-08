俄羅斯與烏克蘭的戰爭延燒多日，國際間除了向俄羅斯祭出經濟制裁外，各界也紛紛伸出援手幫助烏克蘭民眾逃難，不少知名巨星更發起捐款活動協助烏克蘭。其中，出生自烏克蘭的男星阿列克謝．蘇羅夫采夫（Alexei Surovtsev），在開戰後持續到戰區救援動物，一天接回30毛孩的英雄行為引發熱議。

根據《Dailymail》報導，蘇羅夫采夫往返首都基輔西北近郊的伊爾平市（Irpin），路上能看見被炸開的坦克車和餘灰，現場空無一人，可見戰爭對當地的摧殘。蘇羅夫采夫救援不分地點，影片中他進入起火的大樓，其中一間屋子火勢猛烈，上方牆壁都被燒得焦黑，冒出的濃煙讓他忍不住咳嗽，而遠方傳來疑似因戰爭爆炸的巨響，他還是堅持用斧頭把門鑿開，好進入內屋尋找被主人遺棄的寵物。

除了營救毛小孩，他們也幫助當地的民眾撤離，數百人聚集在水泥高架下，流動的溪水間鋪設木板搭建的簡易橋梁，民眾自發組織的團隊幫助大家過河，人群中可見不少老年人，在年輕人的攙扶下渡過河流。

同時蘇羅夫采夫也在社交平台上宣導不要拋棄動物，很多人因戰爭被迫離開自己居住的家鄉，危及逃難時只好將寵物留下，蘇羅夫采夫被委託幫忙帶出動物，再想辦法將寵物帶到飼主的身邊，他會先將動物們帶回自己的家做為中轉站，給予食物和居住環境，他表示戰爭後他幾乎每天都在拯救這些遺棄動物，一天可以帶回20到30隻。

蘇羅夫采夫出演《與星共舞》出名，還是小有名氣的脫衣舞冠軍。他在Instagram分享自己補捉貓咪的影片，希望能給予受戰火波及的同胞一點安慰。被問到為什麼要這麼做，他表示救援行動很危險、困難，但看到動物恐懼又專注的眼神時，會意識到這一切不是徒勞無功的。