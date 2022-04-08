一名女網友發現前任用針孔偷拍她，只見看起來很平凡的黑色豆腐頭（充電頭）裡竟暗藏一顆針孔攝影機，不打開根本看不出來，插在床頭的充電孔上超容易被忽略，而她發現整件事情以後，除了崩潰害怕之外，也立刻找律師提告，並提醒大家保護好自己。恐怖故事引起網友討論，不少人驚喊太可怕了。

一名女網友昨在Dcard上發文說，發現前男友用微型攝影機偷拍她，讓她感到非常害怕，而對方的人設（網路用語：人物設定）也直接崩塌。從畫面中可見，一顆看似平凡的黑色的豆腐頭，打開之後竟然「別有洞天」，藏著一顆迷你攝影機。

女網友透露，前任是一名職業軍人，回部隊以後就遠端操控這個微型攝影機，用來監視、堅聽她。最可怕的是，這個網路攝影機拔掉以後，還可以繼續錄影2個多小時。上網搜尋才發現，偷拍的針孔攝影機非常容易取得，也沒有任何法規管控。

女網友表示，剛發現的時候真的很害怕，因為不知道對方拍了多久？拍到什麼？會不會外流？為了保護自己，她立刻找了律師提告，目前正在走法律程序。其實不管偷拍的人有什麼理由，只要被拍的人不知道自己被拍，那就違法了。而她也聯絡了前男友的前女友，才知道這樣的事情其實並不是第一次發生。

女網友指出，前男友的豆腐頭都是黑色的，且幾乎都插在床頭上，這次發現是已經放在床頭7天了，但裡面的檔案只有3天份，推測是被對方遠端刪掉了。至於她怎麼會發現豆腐頭是針孔，這個故事頗長，她整理後會與大家分享。

不少網友看完驚呼可怕！「這太可怕了，充電頭蓋子不打開，根本看不出裡面有鏡頭，想聽後面恐怖故事」、「好可怕，謝謝你的分享」、「太噁了吧！有夠喪心病狂的，支持原PＯ告到底」、「超可怕，有夠變態」。