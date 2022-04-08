南韓38歲知名女星全慧彬，擁有精緻的五官與凹凸有致的好身材，加上優雅的氣質，被不少男性封為性感女神。而2019年宣布嫁給牙醫老公的她，近日突然在社群媒體上曬出自拍照宣布「喜訊」，讓粉絲們又驚又喜。

全慧彬昨（7）日晚間突然在個人IG上曬出兩張對著鏡子自拍的照片，並PO文表示「在這個春暖花開、街上充滿生機勃勃的時刻雖然大家都戴著口罩，但每個人似乎都在微笑，今年似乎有很多好消息。所以我也有想跟大家分享一個好消息，那就是謝天謝地，小天使來找我了」，接著她開心表示，「目前已13周能夠些微看到肚子了」。

文中，全慧彬也大方分享孩子的小名為「正直」，希望他能健康平安的來到這個世界上；也透露原本還十分擔心高齡生子會有許多不適，但平常就十分熱愛運動、重視健康管理的她，目前似乎沒有太多問題，也沒有出現孕吐等等的症狀，讓她鬆了一口氣。另外，全慧彬還提到今年收到很多人結婚、懷孕的好消息，讓她不禁開心表示「今年好像是個充滿祝福的一年」如今自己也是受到祝福的其中一人，也讓她感到相當幸福且感恩。

事實上，全慧彬過去曾以3人女子團體「LUV」身分出道，而十分擅長跳舞的她後來轉戰戲劇圈，陸續在《王與我》、《又是吳海英》、《魔女由熙》等經典韓劇中獲得演出而備受觀眾喜愛。全慧彬也因為與男神李準基合作電視劇而曾擦出愛的火花，不過兩人交往2年就因戀情見光死於2017年分手，後來透過朋友介紹才認識現在的老公，甜蜜婚姻羨煞旁人。