大陸央視新聞用戶端8日報導，聯合國大會美東時間7日繼續召開有關烏克蘭問題的緊急特別會議，大會投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。在表決中，中國投了反對票。中國常駐聯合國代表張軍在表決前的解釋性發言中稱，中方支持一切有利於緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措。但此決議草案起草過程不公開不透明，也沒有按慣例舉行全體會員國磋商，廣泛聽取意見。急於在聯大採取行動，將加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判。

投票結果為，93票贊成，24票反對，58票棄權，棄權成員被認為沒有參加表決。因超過2／3的成員投票贊成，暫停俄人權理事會成員資格決議草案通過。

張軍表示，在烏克蘭問題上，中方始終主張，包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整都應得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。推動早日停火止戰是國際社會的迫切期待，也是中方的努力方向。中方支持一切有利於緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措，呼籲當事方尊重國際人道法，採取切實行動保護平民安全，保障婦女、兒童等弱勢群體的基本權利和人道需求。有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

張軍指出，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一出路。中方始終主張國際社會應該保持理性，加強團結，多做有利於對話談判的事，推動政治解決，而不應設置障礙、增添阻力，更不應火上澆油、激化矛盾。中方遺憾地看到，衝突造成平民傷亡和大量人員流離失所，全方位、無差別、無底線的制裁給疫後復甦帶來嚴重負面影響，製造出新的複雜問題，逆轉來之不易的發展成果，實現2030年可持續發展議程雪上加霜。各國尤其是開發中國家民眾不得不承受飛漲的油價、糧價等，疫情之下的生活更加艱難，婦女、兒童的權益更難得到保障。開發中國家不是衝突當事方，卻被捲入地緣政治競爭和大國博弈，這是不公平的。個別國家一邊聲稱主張和平，一邊熱衷製造集團對抗，包括在亞太地區挑起緊張局勢，這種自相矛盾、言行不一的做法非常危險，令人擔憂，應該堅決抵制。

張軍強調，中方一貫主張在平等和相互尊重基礎上，通過建設性對話與合作，促進和保護人權。同時，堅決反對將人權問題政治化、工具化，反對在人權問題上搞選擇性、雙重標準和對抗做法，反對屆人權問題對別國施壓。這也是關於設立人權理事會的聯大60／251號決議的重要內容。擺在面前的這份決議草案，將剝奪一國在人權理事會的合法會員資格。對如此重大的事項，必須極為慎重，基於事實和真理，冷靜客觀理性地處理。然而，這份決議草案起草過程不公開不透明，也沒有按慣例舉行全體會員國磋商，廣泛聽取意見。在此情況下，急於在聯大採取行動，逼迫各國選邊站隊，將加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判。用這樣的方式處理人權理事會成員資格問題，將創造新的危險先例，進一步加劇人權領域的對抗，對聯合國治理體系產生更大衝擊，造成嚴重後果。鑒於上述，中方將對決議草案投反對票。

張軍表示，中方呼籲各方相向而行，共同努力，為和平創造機會，為談判開闢前景。中方將繼續本著客觀公正立場，為此發揮負責任、建設性作用。