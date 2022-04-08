歐股周四由紅翻黑，收盤下跌。立場轉趨鷹派的聯準會，以及美國對俄羅斯的新制裁行動，讓投資人感到緊張；另一方面防禦性股票則上漲。

周四泛歐Stoxx 600指數結束上午上漲行情，收跌0.95點或0.21%，為455.02點。歐股在周三大跌了1.5%。

所有主要的板塊都下跌。能夠抵抗經濟衰退的板塊則表現較好，醫療股升1.4%，營建股升0.3%，化工股升0.4%。

石油股跌1.6%，科技股跌1.0%。

殼牌(Shell)跌2.1%；該公司表示，由於退出俄羅斯市場的決定，第一季將減記最多50億美元，高於原先預期。

歐洲股票表現優於亞洲和美國股市，這些股市因為聯準會公布三月會議紀錄而表現更為疲軟。聯準會官員普遍同意每月從聯準會持有資產削減至多950億美元，以遏制不斷上升的通膨。

歐洲央行(ECB)在周四公布會議紀要，官員似乎熱切的希望解除刺激措施，一些人要求採取更多行動。

市場目前認為，今年ECB加息幅度約在43個基點，高於此前30個基點預期。

由於地緣政治和ECB的強硬態度，泛歐Stoxx 600指數預計本周出現下跌。

在前兩個交易日下跌逾3%之後，法國股市周四再跌0.6%。法國將在本周日舉行第一輪總統大選；預計沒有候選人會在第一輪過半和勝出選舉。儘管現任的馬克宏被視為可能的最後贏家，但極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)在近日聲勢強勁揚升。

義大利基礎建設集團Atlantia升6.9%；美國的全球基礎建設夥伴(Global Infrastructure Partner)和Brookfield基礎建設對Atlantia提出收購要約，加劇了對道路和機場營運事業的爭奪。