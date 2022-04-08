台灣生育率在世界上吊車尾，願意且能夠生育是項非常值得支持的事情，婚後很快懷孕對長輩來說也應當是件喜事，沒想到有個婆婆陪兒子、媳婦產檢，卻因嫩媳結婚2個月就懷孕，因此懷疑胎兒不是自家骨肉，要求驗DNA，讓婦產科醫師王樂明聽了大傻眼。

醫師王樂明作客《新聞挖挖哇》節目，分享了一個親自經手過的荒唐個案，有對年輕夫妻前來看診產檢，兩人差不多20多歲，同行的還有男方媽媽，竟然也跟著進到診間，當一切結束，嫩媳領了媽媽手冊後，這位婆婆回到診間，詢問醫生：「她(媳婦)這個什麼時候受孕的？」，表示兩人結婚僅2個月，懷疑會不會媳婦是在婚前就已經懷孕了。

這位婆婆又自爆，她曾偷看媳婦的手機，發現她還跟前男友有聯繫，因此懷疑她在婚前還跟舊愛在一起，覺得自己兒子很可能被戴綠帽，但王樂明醫師告知，推算受孕時間，應該是夫妻倆結婚那陣子懷上的，他也明顯感受到這位婆婆很希望自己的推論得到醫師的認可，覺得這樣下去夫妻感情會受到影響，因此特別強調，媳婦在婚後受孕的機會比較高。

就算獲得醫師的證明，這位婆婆仍不死心，要求：「這樣可不可以做親子鑑定？」，讓王樂明醫師大傻眼，告知就算要做，也得等孩子生下來方可做，並且得在特定醫院才能處理，婆婆這才打消念頭，最後這對年輕夫妻順利迎接孩子到來，但事後媳婦帶著孩子回來看診，跟醫師抱怨婆婆不斷干涉小孩的事情，讓她很困擾。