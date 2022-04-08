民進黨初選進入到數衝刺，「邁盟」的參選人特邀高人氣的吳怡農南下助選，第一站首先來到岡山、路竹區陳慶鴻的總部，與立委邱志偉及許智傑共同強調其「正在地、尚資深、挺少年」的特色，陳慶鴻表示自己雖然沒有龐大資源做大量的電視宣傳廣告，但這段期間有各地委員以及議員相挺，代表整個邁盟團隊的專業經驗是受到大家認可的，相信選民心中自有評判。

吳怡農表示，自己聽到這個 slogan覺得非常貼切。有具備這樣特色的資深新人，十分難得。他說陳慶鴻從基層開始，就在大岡山地區打拼，處理鄉里的大小事，一作就是十年，這種精神難能可貴。吳怡農表示，現在慶鴻面臨黨內初選的競爭，特地來給他加油。而卸任主委後，也會像慶鴻一樣，留在基層繼續為市民服務。

立委邱志偉表示，感謝吳怡農主委專程來高雄，十年來陳慶鴻從跟著自己投入立委選舉到現在已經是服務處主任，只要自己在台灣各處奔波，高雄的事情都很放心地交給陳慶鴻。從自己鼓勵他出來參選的那一刻，就叮囑他必須將鄉親的囑託烙印在心上。多次對陳慶鴻強調「人在這、心在這、服務在這、故鄉就在這」，比起一些選舉才來的的人，在地深耕服務才是最優質的服務方式。

隨後由東道主陳慶鴻及邱志偉領軍，帶著吳怡農及許智傑共同進入當地文賢市場內跟採買中的鄉親問好，並於市場內用餐。過程中不時有民眾攔住掃街中的四人，熱情要求合照，陳慶鴻更笑稱說能請到吳怡農來真的是太好了，非常感謝怡農與委員們今天一起來掃街。

吳怡農接著陪同前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜一同掃街拜票，為初選最後衝刺助陣。吳怡農說，湯詠瑜跟他一樣，都有留美的背景，也都有在國際企業的工作經驗，有國際觀跟正義感，相信能為高雄市議會帶來不一樣的氣象與改變，也能為正在轉型的高雄市帶來新的力量。他瞭解這區選情競爭激烈，湯詠瑜面臨十分嚴峻的挑戰，為了支持優秀專業的好人才，他特地從臺北來為湯詠瑜加油，希望高雄市民能給湯詠瑜機會，為高雄市民服務，她一定會是最好的市民辯護人。