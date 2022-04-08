韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發、及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲《奧丁：神叛》，宣布攜手高雄市政府新創跨界合作，與高雄市輪船公司共同打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，以遊戲結合城市觀光，帶來多元豐富的互動樂趣，今（7）日在棧貳庫碼頭揭示啟航，由高雄大家長陳其邁市長及遊戲官方代表一起化身在地嚮導，還有來自遊戲世界的戰士與女巫現身，邀請玩家與民眾同遊港都，來趟難得的海上私房體驗，全面解鎖高雄日夜風采及超人氣打卡景點成就！

「奧丁神叛號」海上玩GAME。

旗鼓宣鳴震大港。

陳其邁市長說到高雄是一個文化兼容的城市，這幾年也一直致力發展區域產業聚落，而文化創意更是其中的重點，很高興攜手國際遊戲品牌推動這次的遊輪合作，規劃高雄在地特別企劃，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄！啟航活動上陳市長也率領玩家們登船導覽，還體驗了遊戲角色捏臉與野外戰鬥等特色內容，和玩家朋友一起交流切磋。

《奧丁：神叛》以磅礡壯麗的世界觀與精緻細膩的遊戲畫面，2021年在韓國推出即穩居遊戲排行榜冠軍，也獲得包含總統獎等多項大獎肯定，累積龐大玩家粉絲，並在今年正式啟動海外服務，看好台灣不僅是RPG遊戲市場的領頭羊，更具備良好的網路環境，因此選定台灣作為海外第一站，3月29日上市首日即以超高人氣快速登上台灣雙平台遊戲榜首，人氣持續攀升。

Kakao Games與LionHeart Studio受到國際疫情嚴峻無法親自前來揭示，但仍請來台灣營運合作夥伴Glohow台灣負責人咸汎鎔、行銷總監尹炯喆到場致上遊戲官方的祝福，並表達將給予活動最大的支持。

Kakao Games CEO 曹季鉉表示，非常榮幸開心有這個難得的機會，能夠在台灣最具代表性的港灣城市高雄，實現了將我們的遊戲世界打造為這艘承載玩家的「奧丁神叛號」，高雄舒適的氣候，以及擁有許多別具文化藝術的特色區域，都讓人印象深刻，這次首次嘗試以遊戲結合城市觀光，帶來新型態的粉絲互動，在高雄港美麗的海岸線，留下我們與玩家的美好回憶，希望大家都能夠好好享受這趟旅程。

LionHeart CEO金在榮表示，很感謝遊戲在台灣上市之後，收穫了很多玩家的支持與喜愛，在規劃海外版本時，我們也一直思考怎麼能夠更加融入在地元素，像是為台港澳地區設計專屬寵物「月牙熊」及專屬坐騎「雲豹」，而這次透過「奧丁神叛號」的活動，更讓遊戲體驗可以延伸至玩家的生活圈，未來還會推出更多具有在地化特色的企劃內容，玩家可以多多期待。

「奧丁神叛號」海上玩GAME，獨享絕美海岸線！

「奧丁神叛號」海上遊輪活動已於本週開放全台玩家於遊戲官方粉絲團報名，而高雄市民朋友也能現場出示身分證件免費參與，將於4/9、4/16、4/23每天三個時段從棧貳庫碼頭出航，航程經過棧貳庫、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等知名景點，不僅可以在海上暢玩遊戲，還能從不同角度欣賞高雄沿岸美景，與好友們一起拍照留念，來趟難得的港都輕旅行！

與戰士、女巫一同享受絕美海岸線。

日光航程必遊景點「高雄展覽館」。

星光航程必遊景點「高雄流行音樂中心」。

船上設有遊戲試玩區及露臺拍照區，讓玩家與民眾可以自由參與交流，而本次活動也獲得ROG玩家共和國獨家贊助，全場使用《奧丁：神叛》指定電競手機ROG Phone 5s Pro，以搭載絕佳運算效能、144Hz螢幕更新率的旗艦機型，提供順暢無延遲的遊戲體驗，完美呈現《奧丁：神叛》超高畫質與自由度的遊戲世界。

「奧丁神叛號」遊戲試玩區。

女巫與戰士邀請玩家與民眾同遊港都。

「奧丁號」戰車高雄現蹤，週末加碼送好康！

《奧丁：神叛》系列活動海陸齊發，為回饋廣大玩家的支持喜愛，遊戲官方除了規劃帶來「奧丁神叛號」海上遊輪體驗，並派出「奧丁號」戰車穿梭於高雄三多商圈、新崛江商圈、瑞豐夜市等人氣景點，4/9（六）～4/10（日）、4/16（六）～4/17（日）一連兩個週末還會現身棧貳庫碼頭，發送遊戲虛寶好禮，只要出示遊戲畫面或現場下載《奧丁：神叛》即可參加抽獎，還有機會獲得遊輪雙人券，邀請玩家們相揪港都拿好康！

「奧丁號」戰車港都啟動。

立即前往下載《奧丁：神叛》：

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