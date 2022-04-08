前總統府資政彭明敏過世 蘇貞昌：台灣人會感念偉大奮鬥者

財團法人彭明敏文教基金會今證實，民進黨大老彭明敏今清晨過世，享耆壽98歲。行政院長蘇貞昌表示，相信台灣人會感念這個非常偉大的人格者、奮鬥者，我們後來者會繼續追隨他的腳步，讓台灣能夠有最好的將來，讓人民能夠在世界安全。

「財團法人彭明敏文教基金會」臉書粉絲團今在臉書發文表示，彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，彭教授是國際知名學者，台大政治系的主任，在當時的威權政府還能擔任中華民國駐聯合國代表團顧問，功成名就，政府對他禮遇有加，如果是為了自身，他其實可以享盡榮華富貴，但他卻在那個威權時代，勇敢地描繪台灣困境，點出台灣應走的前途，發表台灣人自救宣言，得罪當局被重判。

蘇貞昌說，彭明敏不憂不懼，畢生堅持自己，讓後來者有學習的榜樣，他一輩子愛台灣、為台灣，不但在台灣努力，更在國際發聲，非常令人敬重。

蘇貞昌表示，去年二二八當天，還親自去看彭明敏，當時還很健談，兩人還約好再相聚，但如今天人永隔，相信台灣人會感念這個非常偉大的人格者、奮鬥者，我們後來者會繼續追隨他的腳步，讓台灣能夠有最好的將來，讓人民能夠在世界安全。