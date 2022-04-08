徐若瑄的首場個人大型演唱會「VIVILAND」將在5月7日登上小巨蛋，為此她勤練舞步、跳Zumba、外加重訓，每天至少運動5到6小時，身心正值巔峰狀態，V能量破表。近日她為宣傳演唱會進棚拍攝FRED珠寶專題，在鏡頭前展現最美麗的自己，尤其有了華服和FRED珠寶加持，更添好氣色。

徐若瑄笑說，她雖以歌手出道，但一直不務正業，身兼演員、監製、作家等多重身分，結婚生子有了家庭後，又多了妻子、媽媽的角色，出道32年來一直未能好好辦場個人演唱會，覺得很對不起歌迷粉絲，「如今美夢成真，這下歌迷們終於可以好好聽我的歌了。」

為了籌備演唱會，徐若瑄回顧過去32年唱過上百首歌曲，有國語、台語、英語、日語和韓語，每首曲子都是回憶，紀錄了這一路走來努力奮鬥的軌跡，讓她無限感慨，有些曲子甚至只是聽到前奏，立刻鼻子一酸、眼淚不聽使喚掉下來。

例如1998年《台北下了雪》，是她隻身勇闖日本演藝圈時想家的心情，1999年《姐，妳睡了嗎？》，則是她在人生低潮時深夜打電話向姐姐訴苦的無數失眠夜晚，她坦承她每唱必哭，直到現在還是無法把曲子唱完。

「我告訴自己，要哭只能在家哭，上了演唱會的舞台，一定要把歌唱完唱好。」說完，徐若瑄似乎對自己也沒把握，笑著加了一句，「我會儘量忍住不哭，真的！」

徐若瑄VIVILAND演唱會門票在開賣當天已完售，目前陸續清票仍有少量門票釋出，歌迷可上KKTIX售票系列搶購，徐若瑄為宣傳演唱會接受本報邀請進棚拍攝LVMH集團旗下高級珠寶品牌FRED時尚專題，她佩戴以蔚藍海岸為靈感的Belles Rives項鍊與手鍊，藍綠色系的海洋風情，充滿青春活力，另搭配雙紐線為設計靈感的Chance Infinie耳夾，有著幸運數字「8」和無限符號的意寓，象徵著不畏困境的V能量，別具意義。

FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造的Belles Rives黃金寶石手環，161萬4400元。（FRED提供）

FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造Belles Rives黃金寶石鍊墜，49萬5300元。（FRED提供）

FRED以繩結和雙扭線為靈感的Chance Infinie Capsule 黃金項鍊，122萬8900元。（FRED提供）

FRED以繩結和雙扭線為靈感的經典Chance Infinie Cascade白金鑽石雙指戒，50萬9100元。（FRED提供）