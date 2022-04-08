徐若瑄的首場個人大型演唱會「VIVILAND」將在5月7日登上小巨蛋，為此她勤練舞步、跳Zumba、外加重訓，每天至少運動5到6小時，身心正值巔峰狀態，V能量破表。近日她為宣傳演唱會進棚拍攝FRED珠寶專題，在鏡頭前展現最美麗的自己，尤其有了華服和FRED珠寶加持，更添好氣色。

徐若瑄笑說，她雖以歌手出道，但一直不務正業，身兼演員、監製、作家等多重身分，結婚生子有了家庭後，又多了妻子、媽媽的角色，出道32年來一直未能好好辦場個人演唱會，覺得很對不起歌迷粉絲，「如今美夢成真，這下歌迷們終於可以好好聽我的歌了。」

為了籌備演唱會，徐若瑄回顧過去32年唱過上百首歌曲，有國語、台語、英語、日語和韓語，每首曲子都是回憶，紀錄了這一路走來努力奮鬥的軌跡，讓她無限感慨，有些曲子甚至只是聽到前奏，立刻鼻子一酸、眼淚不聽使喚掉下來。

例如1998年《台北下了雪》，是她隻身勇闖日本演藝圈時想家的心情，1999年《姐，妳睡了嗎？》，則是她在人生低潮時深夜打電話向姐姐訴苦的無數失眠夜晚，她坦承她每唱必哭，直到現在還是無法把曲子唱完。

「我告訴自己，要哭只能在家哭，上了演唱會的舞台，一定要把歌唱完唱好。」說完，徐若瑄似乎對自己也沒把握，笑著加了一句，「我會儘量忍住不哭，真的！」

徐若瑄VIVILAND演唱會門票在開賣當天已完售，目前陸續清票仍有少量門票釋出，歌迷可上KKTIX售票系列搶購，徐若瑄為宣傳演唱會接受本報邀請進棚拍攝LVMH集團旗下高級珠寶品牌FRED時尚專題，她佩戴以蔚藍海岸為靈感的Belles Rives項鍊與手鍊，藍綠色系的海洋風情，充滿青春活力，另搭配雙紐線為設計靈感的Chance Infinie耳夾，有著幸運數字「8」和無限符號的意寓，象徵著不畏困境的V能量，別具意義。

FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造的Belles Rives黃金寶石手環，161萬4400元。（FRED提供）
FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造的Belles Rives黃金寶石手環，161萬4400元。（FRED提供）
FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造Belles Rives黃金寶石鍊墜，49萬5300元。（FRED提供）
FRED以法國蔚藍海岸為靈感打造Belles Rives黃金寶石鍊墜，49萬5300元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的Chance Infinie Capsule 黃金項鍊，122萬8900元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的Chance Infinie Capsule 黃金項鍊，122萬8900元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的經典Chance Infinie Cascade白金鑽石雙指戒，50萬9100元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的經典Chance Infinie Cascade白金鑽石雙指戒，50萬9100元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的經典Chance Infinie鑽石項鍊， 156萬6700元。（FRED提供）
FRED以繩結和雙扭線為靈感的經典Chance Infinie鑽石項鍊， 156萬6700元。（FRED提供）
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#徐若瑄 #FRED #珠寶 #VIVILAND #演唱會