釋小龍和郝劭文早年以童星身分演出電影《新烏龍院》一炮而紅，兩人一動一靜的搭配是許多粉絲心中的經典，而現年32歲郝劭文最近大方宣布和造型師女友求婚成功，晉升為人夫行列。昨(7日)陸媒則爆出釋小龍近況，指出34歲的他被拍到在餐廳門口吸菸，不時還飆出髒話，後來臨走前還出現一位女性友人向他鞠躬道歉。

釋小龍本名陳小龍，從小在武術世家長大的他，父親陳同山8歲就開始習武，是少林寺武術學校的校長，更是「少林寺十八金剛」之一，而他在釋小龍兩歲時就開始逼迫兒子學習武功，才為釋小龍的拳腳能力打下良好基礎，而陳同山更是隱形富豪，名下還有9間公司，包括影視、餐飲、武術等，每家名字都有「小龍」，靠地產業賺得上億家產。

釋小龍長大後外型依舊帥氣。（圖／翻攝自釋小龍Ashton微博）

除了父親身家不凡外，釋小龍的乾爹吳敦背景更是強大，綽號「鬼見愁」，是台灣長宏影視股份有限公司總裁，曾是竹聯幫總護法，黑白兩道都吃得開，讓釋小龍曾在節目上坦言，這一生最要感謝三位貴人，一個是他的父親，一個是少林寺師父釋永信，最後就是吳敦。

大陸媒體拍到釋小龍疑似在餐廳門口跟人起糾紛。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，釋小龍近日被拍到餐廳門口吞雲吐霧抽雪茄，邊跟朋友聊天，說到激動處他忍不住飆了幾句髒話，起初先有一位白衣女子出現跟釋小龍說話，接著釋小龍拉住女方手臂，該女後來主動抱了一下釋小龍，離開前又出現一位穿條紋衣服的女子，向釋小龍鄭重鞠躬，似乎正為了什麼事在道歉，見此網友回應：「感覺是有事做的太過分惹怒釋小龍了」、「最後鞠躬道歉的那女孩絕對是理虧的，可能是餐廳的什麼事惹到他了，不然不會這麼生氣。印像中釋小龍是個挺溫和的人」。

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