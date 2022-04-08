基隆愛心快篩7日晚間發現4例陽性，當中2例PCR陽性確診，市長林右昌表示，8日將完成最後2個區發放，民眾反應非常熱烈，是否有另一波將會再討論。

林右昌指出，7日晚間有4位民眾快篩陽性通報，當中2人PCR檢測確診，1人呈現PCR陰性，另1人因發現時間較晚，民眾有一點情緒，因此沒有PCR採檢，今日將會把程序繼續做完。

今日愛心快篩將完成發放，林右昌說明，整個計畫非常清楚，分批、分流、分區、分類別發放，發出13萬多片，今天輪到最後2個區，發放完後會檢視整個計畫狀況，民眾反應非常熱烈。

林右昌強調，民眾索取快篩試劑相當熱烈，從一開始有疑慮，從不知道怎麼領，不曉得怎麼使用，執行一段時間下來領取非常踴躍，也非常順利，諮詢專線每天也只有40多通電話，沒有如預計爆量進線。

是否會有另一波發放？林右昌則說，愛心快篩發送完畢後，會有最後討論，如果有確定會立刻會對外界說明。