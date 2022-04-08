美國今年決定結束寬鬆貨幣政策，啟動升息循環並縮減購債，加上俄烏戰爭未緩解、半導體及電子業出現供過於求等利空因素，外資持續將資金撤出台股，今年已賣超台股逾5414億，短短四個月就創下史上新高紀錄，此事引起網友們熱烈討論，不少投資人認為，就目前情況觀察，外資持續賣股的機率仍高，不無出現全年賣破兆的狀況，「完蛋了，今年該不會賣破兆。」

數據顯示，截至昨（7日）天為止，外資已累積大砍台股5414.1億元，規模遠遠超過去年賣超的4539.1億，更贏過2020年寫下的賣超最高5349.7億紀錄。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人認為，依照目前的狀態觀察，外資持續賣股的機率還是相當高，「今年才過四個月就破紀錄，大家抓穩了」、「今年幾乎賣超穩破兆啊」、「外資逃難式的撤離台灣」、「剛開始而已大家坐好了嗎？ 難得刺激一回」、「今年才過三個多月而已，估計是會賣到兆。」

儘管如此，有內行網友分析指出，跟國際股市比，台股在相對高點，當然很容易成為外資提款對象，「臺股聚寶盆，好盆不提嗎？」、「台股高點，小兒股票成本低當然爽爽賣提款啊」、「外資：這提款機錢越領越多欸」、「台灣人真有錢，高點讓外資出爽爽。」

外資昨（7日）大砍台股超過400億，賣超最多的是聯電逾5萬張，其次是群創的4.3萬張及台積電的2.6萬張，另外外資也出脫台企銀與ETF國泰台灣5G+各超過2萬張。買超前十名有6檔金融股，最多的是中信金的29,747張，其次是新光金8,459張及兆豐金8,170張。