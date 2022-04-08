花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍上月因涉貪被法院羈押，檢方發現，鎮公所原住民行政課古姓課長也疑涉圖利廠商，昨遭檢廉及調查局搜索並約談4人，經漏夜偵訊後，今晨諭知古姓課長及鄭姓廠商各20萬元交保，其餘2人請回。

花蓮地檢署檢察官指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官、法務部調查局東部地區機動工作站調查官7日持搜索票搜索玉里鎮公所古姓課長、林姓承辦人辦公位置及住所、林姓廠商及鄭姓廠商公司及住處，共搜索4人9處所。

花蓮地檢署發布新聞資料指出，7日主要針對「109年度玉里鎮部落旅遊推廣行銷計畫」案，認為相關人員涉嫌違反貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務圖利等罪嫌。

檢方調查，該計畫案預算約200萬元，公所讓標案專門給鄭姓廠商得標，疑有圖利廠商，有不公平競爭狀況，詳細內容仍在持續調查中。

詢問至今天凌晨3時，檢方諭知被告古姓課長、鄭姓廠商2人均具保20萬元，其餘被告均請回。

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍3月9日才因涉及工程弊案遭檢方以涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪等罪聲押獲准。但檢方說明，旅遊推廣計畫案雖也在蔡秋龍任內發包，但調查至今尚未發現與蔡秋龍有關，因此並無借提蔡秋龍說明。