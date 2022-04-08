因受疫情影響，Gogoro將於台灣時間4月7日晚上9點，透過網路連線的方式與納斯達克(Nasdaq)交易所一同舉辦遠距敲鐘儀式(Bell Ringing Ceremony)，慶祝公司在美國正式掛牌上市。這也是首次海外上市公司與納斯達克合作，在台灣舉行符合納斯達克規範的上市敲鐘儀式。

而關於Gogoro(GGR)於美國納斯達克(Nasdaq)交易所上市首日之收盤價格相關報導，Gogoro提供Nasdaq官方網站連結與正確數據。

Gogoro與Poema Global(PPGH)完成SPAC業務合併的時間是2022年4月4日，在業務合併後，原持有PPGH股票的投資人，其持有的股票已全數轉換為代碼GGR的股票，股數相同只是代碼改變。Nasdaq官方網站已將PPGH和GGR的股價歷史數據串接在一起。

觀察最近五天PPGH轉碼成GGR過程中的股價變化，PPGH股票在紐約時間4月4日下午4點的收盤價為每股12.74美元，對照GGR股票開始交易首日的收盤價(紐約時間4月5日下午4點)為每股14.02美元，以5日收盤價對4日收盤價計算，實際為上漲約10.05%。

4月5日因部分第三方股票數據系統(如Yahoo!Finance與Google等)仍將PPGH與GGR視為不同的兩檔股票，故比照傳統IPO首日交易邏輯，直接引用4月5日當天GGR的開盤價與收盤價進行漲跌幅計算。透過以上Nasdaq交易所官方數據平台所提供的完整資訊，已經證明Gogoro並沒有發生上市首日收盤價下跌之情事。