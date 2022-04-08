五角大廈公開近1,500份幽浮（UFO）新情資報告

一名曾受中情局（CIA）委任的頂尖大腦專家透露，數以百計美軍在遭遇幽浮（UFO）後，受到包括腦損，還有灼傷等傷害。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，底特律教授葛林（Christopher Green）約2010年時，接受耗資2200萬美元（約6.3億台幣）的秘密國防專案委託，以監控不明飛行物，並撰寫有關近距離接觸「異常」飛行器所造成傷害的報告。

這位自從1960年代以來，就一直和中情局合作的法醫神經影像專家說，他處理過「數以百計病患」，其中包括特種部隊軍官，還有其他軍事人員在與不明飛行物互動後受傷，有些人後來甚至死亡。

Military personnel have been hurt after #UFO encounters, expert says - Interview with Dr. Christopher Green https://t.co/YlbrJe4ME4

Thx for the tip @trelayne — Open Minds UFO News (@openmindstv) April 7, 2022

幽浮（UFO）

而部分患者出現了類似神秘「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的傷勢，情報機構認為，這種症候群可能是外國鎖定目標，利用微波進行一連串秘密攻擊所造成的。然而，葛林早在數十年前，也就是美國駐古巴使館2016年還沒傳出類似攻擊前，便提出了相關案例。

葛林在名為「有關人體皮膚和神經組織的臨床醫學急性與亞急性場效應」（Clinical Medical Acute & Subacute Field Effects on Human Dermal & Neurological Tissues）的解密版報告中說，病患因第3、4類近距離接觸（CE-III-IV events），出現了多發性硬化症，腦損和灼傷等症狀。而這所謂的接觸，指的顯然是和UFO的互動，甚至綁架。

本周稍早，美國政府公開了1份2012年結案的五角大廈專案報告，其中同樣揭露，美國情報官員掌握證據顯示，人類目擊UFO後，會產生如輻射灼傷，癱瘓，甚至腦損等對健康不利的影響。

此外，葛林說，他成為美軍諮詢的專家。而軍方病患不可思議的經驗除了有目擊者佐證外，還有雷達數據支持。他們說，那些散發怪光的「大型無人機」盤旋天空，以詭異的方式飛行，不僅能偽裝隱形，甚至還能改變形狀，並能忽隱忽現。