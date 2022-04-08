台股加權指數8日開高在17,210.40點，權王台積電（2330）開在567元，小漲1元，股價隨即緩步拉升，貨櫃三雄、鋼鐵人、車用概念及高價IC設計股股價，紛紛向上拉抬，3月業績報喜的國巨（2327）股價也呈破底翻揚，台股早盤指數漲幅擴大，上漲逾百點。

美國上周初領失業金人數創逾53年新低，但聯準會（Fed）官員持續釋出鷹派談話，美股早盤呈現震盪，尾盤買盤進場拉抬，帶動四大指數小幅收高。

道瓊工業漲0.25％、S&P 500漲0.43％、那斯達克漲0.06％、費城半導體漲0.11％。

五大科技股跌多漲少，微軟漲0.62％領先。半導體多收紅，應材漲2.57％較佳。台ADR部分，台積電跌0.65％、聯電跌1.26％、日月光跌1％。

群益投顧指出，短線技術面偏弱，波段低檔有待進一步確認，建議保守操作因應。持股確實依據短期均線變化汰弱留強、適度提高現金部位比重。主流類股包括防疫檢測、電動車、金融、高殖利率股。