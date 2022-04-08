大陸因防疫相繼封城停工影響物流，端子連接器廠健和興(3003)出貨亦遭波及，其表示雖然儲能產品訂單強勁，但因大陸當地物流不穩定致使出貨遞延，第2季營運能否如往年比第1季好有待觀察，公司今天除息，今早股價穩於盤上，緩步填息。

近期大陸本土疫情延燒，上海、昆山相繼封城停工，衝擊電子產業供應鏈，健和興雖然儲能訂單滿手，電動車客戶訂單也不錯，卻因大陸封城停工物流不順遭到池魚之殃，出貨面臨遞延。

健和興近幾年積極朝綠能儲能及電動車產品布局，成果開始顯現，健和興現有低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器、空中插接連接器等全系列綠電連接器，車用部分，健和興亦有各式車用連接器、微型防水連接器、控制器連接器(ECU)、電動車充電連接器及充電槍，隨著綠能/儲能及電動車市場需求起飛，健和興自結3月合併收達4.05億元，較上月及去年同月分別成長14.83%及4.26%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收達11.88億元，年成長12%，創歷年同期新高。

在各國節能減碳政策推動下，儲能市場需求強勁，尤其是大陸及美國，預計2030年大陸及美國占整體儲能市場比重將達75%，2022年台灣儲能市場規模約88億元，預估2030年將達2000億元，目前健和興儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商、基礎設備商、太陽能/風能供應商，這些均是公司未來營運成長動能。

為因應儲能客戶需求，健和興擴建新產能，目前儲能產線為2條，預計新產能加入後將可擴大至5條。

健和興2021年資本支出約1.6億元，由於今年將興建新廠，健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。

健和興今天除息，每股配息2元，今天早盤股價上漲0.9元，填息約45%。