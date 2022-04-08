Trezz, Robin Lopez & Admiral Schofield were EJECTED after this scuffle 😳 pic.twitter.com/RxdafeflSq — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2022

明明就是一場勝負早已底定的消化賽事，黃蜂卻跟魔術打來充滿激情！黃蜂8日打到末節，已經提前取得25分遙遙領先優勢，沒想到雙方卻爆發激烈推擠衝突，造成羅賓羅培茲、史科菲爾德兩名魔術球員，以及黃蜂前鋒哈瑞爾3人同被驅逐出場結局。

這場比賽打到最後7分45秒，黃蜂已經取得108比83大幅領先，沒想到黃蜂前鋒麥克丹尼爾斯與魔術後衛漢普頓爆發推擠衝突，引發雙方球員衝進場內助陣，其中羅賓羅培茲、史科菲爾德與哈瑞爾都動手推了對方，結果3人都被驅逐出場了事。

黃蜂最後以128比101輕取魔術，目前41勝39敗，繼續穩坐東區第10的附加賽位置，「球弟」拉梅洛鮑爾貢獻26分、9助攻與8籃板的接近大三元表現，洛席爾22分、8籃板，烏布雷替補攻下16分，哈瑞爾14分，布瑞吉斯13分。

早已無緣季後賽的魔術，今天以歐基基20分、7籃板及4助攻表現較佳，莫瑞茲華格納17分，富爾茲與漢普頓各拿12分，不過先發中鋒班巴先發才打4分30秒就因傷提前退場，先發後衛薩格斯也在上半場傷退，魔術此役確實運氣很差。