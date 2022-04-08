潘姓女子為美髮店負責人，於110年2月使用電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具幫江女燙髮時，因為溫度過高造成江女左臉及左耳燙傷，且部分頭皮禿頭， 江女憤而提告，法官認為潘女身為美髮店業者，竟使用自行改裝的電子鍋幫顧客燙髮，依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑7月。

據判決書指出，高雄潘姓女子為某家美髮店的負責人，於110年2月幫顧客江姓女子提供燙髮服務時，應該注意使用合格之燙髮器具，且應避免溫度過高而燙傷消費者的皮膚，且在顧客反應有灼熱感時，應提供適當的照護措施，但潘女卻貿然使用電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具，以電子鍋所產生蒸氣經由透明塑膠管導熱，用加熱髮捲的方式幫江女燙髮。

過程中因透明塑膠管未鎖緊，導致蒸氣散出，在江女反應溫度太高頭皮不適時，潘女僅關掉電子鍋，並未拔掉江女頭上的透明塑膠管，導致江女遭蒸氣燙傷，左臉、左耳及左側頭皮9×9公分燒燙傷合併皮下組織感染，造成頭皮、左臉、左耳廓三度燒燙傷，且左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，連江女去做植髮手術，都無法完全恢復。

橋頭地院審理時，潘女坦承疏失，但法官認為，潘女從事美髮業，竟未使用合格器具，貿然使用自行改裝的「電子鍋」，幫江女燙髮，在江女反應不適後，也未採取任何照護措施。依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑7月。