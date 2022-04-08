馬勒卡颱風形成！ 對台灣一周內不會有影響 10:312022/04/08 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於太平洋上的熱帶性低氣壓已升級為馬勒卡颱風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於太平洋上的熱帶性低氣壓已升級為颱風，今天上午8時的中心位置在北緯 4.5 度，東經 146.0 度，以每小時4公里速度，向北北西進行，七級風暴風半徑 80 公里，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預估會在下周增強為中度颱風，但預估一周內對台灣不會有直接或間接影響。 中央氣象局預報指出，明天至12日之間，台灣附近為偏東至偏東南風，各地大多為多雲到晴，但早晚天氣稍涼，白天溫暖微熱；僅迎風面東半部地區有零星短暫雨。 觀念平台－正視台灣產業結構失衡發展危機 新聞透視》新台灣模式 別成壓垮醫療體系的稻草 #台灣 #颱風 #一周內 #影響 #預估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前總統府資政彭明敏過世 蘇貞昌：繼續追隨腳步 讓台灣在世界安全 09:552022/04/08 政治 新台灣模式遭雙北首長質疑 蘇貞昌重申這句話 09:572022/04/08 政治 環保署法規鬆綁 產業園區解套 04:102022/04/08 金融．稅務 史話》貪念已定──美軍中校侵吞台灣黃金案之9（炳文） 00:002022/04/08 兩岸史話 李旼快評》台灣別總是當凱子 09:022022/04/08 快評 台灣權王－耐震雙強 中信金台聚權證靚 04:102022/04/08 證券．權證 台灣且看俄烏如何收場 04:102022/04/08 時論廣場 我見我思－少子化與高齡化趨勢 對台灣產業未來的影響 04:102022/04/08 專題周報 匈牙利總理「不會把兒子送戰場」連任成功 網問蔡英文：你有何感想 07:472022/04/08 政治 07：36南台灣地牛翻身 規模5.6地震！屏東震度4級 07:452022/04/08 生活 企業商機－新南向台灣形象展 廠商徵展開跑 04:102022/04/08 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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