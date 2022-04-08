位於太平洋上的熱帶性低氣壓已升級為颱風，今天上午8時的中心位置在北緯 4.5 度，東經 146.0 度，以每小時4公里速度，向北北西進行，七級風暴風半徑 80 公里，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預估會在下周增強為中度颱風，但預估一周內對台灣不會有直接或間接影響。

中央氣象局預報指出，明天至12日之間，台灣附近為偏東至偏東南風，各地大多為多雲到晴，但早晚天氣稍涼，白天溫暖微熱；僅迎風面東半部地區有零星短暫雨。