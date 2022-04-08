經濟部智慧財產局關心國際綠色動態，近期針對歐盟提出的「漂綠（greenwashing）」現象也提出因應，整理國內主管機關與公財團法人的各類證明標章，讓企業在轉型成為綠色供應鏈的路上，能針對原物料的特性、產製過程或使用的能源等項目，尋求對應證明標章之認證。

「綠色」成為全球近年來最新的潮流，智慧局官員表示，大部分的企業都在致力於環境保護，但有少部分企業卻在不符合「綠色」、「永續」的條件下，企圖魚目混珠。歐盟在2021年進行調查，發現發現有半數的產品在網站內容上的綠色聲明是沒有科學支持的「假環保」商品，其中超過4成的案例可能涉及不實。

智慧局商標組長劉蓁蓁表示，世界各國對於綠商標的標準非常嚴格，如果未達標準，是禁止註冊、或是被發現未達標準者、會被直接註銷，而國內近期也有出現案例，有某業者產品的節能商標到期未再申請，卻繼續使用標章，「權利人沒有查驗、監督標章的使用時，這標章就會被廢止」，現行國內也有後段機制來督促業者一定要明確地執行標章的使用。

智慧局整理出國內政府機關、公法人的相關證明標章、並且集結成專區讓業者有依據可循。劉蓁蓁指出，在逐步往2050淨零的目標前進時，產業們都要注意到商品必須要符合哪些標準才會過關，所以智慧局整理出這些資訊，例如想要轉型成為綠工廠、綠建築，那應該要符合哪些標準、向哪些單位申請，透過專區就會連結到驗證單位取得相關資訊，鼓勵業者與民眾都可以多多運用。