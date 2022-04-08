環境保護與永續性議題近年來成為指標議題，已經有超過130個國家宣示加入2050年淨零碳排。歐盟智慧財產局（EUIPO）近期公布「歐盟綠色商標報告（Green EU Trade Marks Report）」針對世界各國綠色歐盟商標排名，而台灣以561件的數量、排名全球第21。

全球環保意識抬頭、各種極端氣候現象也讓民眾體會控制氣候變遷的衝擊、降低環境中的各項污染，已是迫在眉睫。歐盟執委會在2020年底對COVID-19影響下消費型態的調查也發現，在歐盟地區的消費者願意付多一點錢購買更耐用的產品，願意做出「更環保（greener）」的選擇。

經濟部智慧財產局近期分享歐盟智慧財產局（EUIPO）的「歐盟綠色商標報告（Green EU Trade Marks Report）」，報告中針對現行有效商標中，在其指定使用的「商品及服務」說明中，被認為與環境保護及永續性相關，例如「光伏（photovoltaic）」、「太陽能加熱（solar heating）」、「風力發電（wind energy）」、「回收（recycling）」等大約有900個專門術語進行分析。

智慧局官員表示，EUIPO的報告指出，從1996年開始所受理的商標申請中，開始反映出對永續性的關注日漸增加，綠商標占比從第一年的3.4％增至近十年約10％至12％之間，在2020年時，綠商標的申請數量更接近 1萬6,000 件。

據統計，在近5年申請歐盟綠商標的國家中，第一名為中國，整體商標申請數量為7.2萬件、綠商標數量為1.6萬件，占比為22.6％，其中綠商標商品集中在儲能、占59％；第二名為德國，總申請數為10.3萬件、綠商標數量為1.2萬件，占比為11.6％，主要集中在儲能、空氣淨化領域；第三名為英國，總申請量為5.5萬件，綠商標數量為4,800件，主要集中在儲能、環保服務。

值得注意的是，近5年申請歐盟綠商標的國家中，前10名中，只有亞洲國家只有中國入列，南韓為第11名，總商標申請數約7,000件，其中綠商標數量為1,761件，綠占比高達25.4％、為全球第一；日本綠商標數量為第18名，占比為10.2％，而台灣則是以總申請件數3,969件、綠商標561件，排名第21，綠占比為14.1％，主要用於儲能、電動自行車及一般污染防治領域的產品。

由於歐盟將會是全球最早實施碳稅、碳監測的區域，官員解釋，從這份報告中能看出各國在歐盟想要競逐、佈局的領域，以儲能設備為主，其次為空氣淨化、一般污染防治領域類型產品，台灣也宣示要加入2050淨零排放國家之列，政府未來也會陸續公布國際相關資訊，輔導業者在淨零碳排的路徑上前進。