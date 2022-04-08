藥華藥（6446）7日公告，3月營收1.32億元，月增140％、年增301％，主要是罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）在美國銷售優於預期，單月貢獻上億元營收。美國占單月營收的近8成，顯示不再只倚賴歐洲市場；公司樂觀看待第二季的成長動能。

執行長林國鐘先前專程飛往美國聖地牙哥參加藥華藥第一屆行銷大會，他表示，美國子公司已邁入「有銷售實績」的新里程碑，當地已有上百家醫學中心開立Ropeg。

回顧第一季營運表現，無論是保險覆蓋程度、使用Ropeg的醫生及病人數等，均優於預期，藥華藥正向看待第二季的成長力道，並規劃擴充產能，以滿足美國市場的長遠需求。

藥華藥第一季營收2.52億元，年增158％。Ropeg去年11月獲得美國食品藥物管理局（FDA）藥證後，被美國國家綜合癌症網路NCCN（National Comprehensive Cancer Network）納入治療指南，成為醫生開藥指引；又獲美國罕見疾病組織NORDR（National Organization for Rare Disorders）頒發「行業創新」獎。

此外，Ropeg下一個新適應症瞄準治療原發性血小板增多症（ET），美國直接允許進入第三期臨床試驗，預期今年底完成收案。由於美國已經20多年沒有批准ET新藥上市，因此也備受矚目。