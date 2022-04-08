今天大聯盟例行賽正式開幕！本季台灣僅有張育成還在守護者效力，不過還是有不少亞洲球員值得關注，除了大谷翔平、達比修有之外，本季「日職最強打者」鈴木誠也加盟小熊，於今天對上釀紐人的比賽先發登場，而他不負眾望敲出大聯盟生涯首安，還是從賽揚獎強投柏恩斯(Corbin Burnes)手中擊出。

鈴木誠也今天以先發第6棒右外野手身分出賽，正式展開大聯盟之旅，他總計2打數1安打跑回1分，選到2次保送、吞1次三振，目前打擊率剛好5成。此戰他幾乎把握每一次打擊機會，2局下展現選球功力獲保送上壘，5局下在1好球時揮出左外野方向安打，輕鬆上一壘，並在此局靠隊友安打跑回本壘得分。

第6局他再選到保送上壘，靠隊友安打跑到三壘得點圈，可惜下一位打者被三振。第8局他的最後打席遭三振，不過整場比賽三度上壘還跑回分數，以生涯首戰來說表現十分不錯，最後小熊也成功以5：4戰勝釀酒人。此戰小熊馬丁(Chris Martin)投0.2局無失分，最後拿下勝投，釀酒人王牌柏恩斯雖然失3分卻逃過敗投。