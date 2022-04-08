台灣本土個案連環爆，各地出現海量足跡，不少民眾嚇歪，自己買家用快篩檢測。對此，疾管署也提醒，民眾若有疑慮，自行在家快篩以後，如果結果是陽性請連繫當地衛生局或1922，按照指示動作；若是陰性也別鬆懈，仍要做好自主管理。

中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部主任林文元拍影片分享，家用快篩試劑的使用方式很簡單，只要按照使用說明書操作即可。民眾採檢前可先將頭後仰，再將採樣棒放到鼻孔裡面，深度只要碰到鼻璧就不要再往前，接著左邊右邊都各轉五圈就結束了。

居家快篩怎麼用？在家自行檢測流程與注意事項。（中國醫藥大學附設醫院多媒體雲端教育平台）

林文元表示，家用快篩試劑與PCR不同，PCR採檢的時候一般會戳很深，但在家不需要死命往鼻腔裡面戳，但也不要在鼻孔前端就停下來，記住將採檢棒往鼻腔慢慢戳，感覺碰到鼻璧再停即可。

根據疾管署網站，比較適合使用家用快篩試劑的4種狀況分別是「住在確診個案較多的區域」、「與確診者足跡重疊」、「曾前往人多的地方」或「出現疑似染疫的症狀」。如果沒有的話，則不建議立刻快篩，因為可能會出現偽陽性，自己嚇自己。

篩檢完以後，如果本身是居家隔離或居家檢疫者，請立刻與衛生局聯繫或撥打1922專線按指示動作；如果是一般民眾快篩陽性，請戴好口罩，儘速至鄰近的社區採檢院所檢測，但千萬不要搭乘大眾運輸工具，且快篩器材也要用塑膠袋包好一起帶去。